У Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої": семеро травмованих

Постраждалих було доставлено до лікувальних закладів Житомира

У Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої допомоги" та "Hyundai Santa Fe".

Аварія сталася близько 10:00 на перехресті вулиць І. Мазепи та Домбровського, повідомляє 8 грудня у ГУ Нацполіції у Житомирській області.

У результаті травм зазнали 7 осіб, водії та пасажири транспортних засобів, жителі смт. Романів та Житомира.

"Попередньо, автомобіль "швидкої", що рухався з проблисковими маячками вулицею Мазепи, здійснив зіткнення з автомобілем "Hyundai Santa Fe" під керуванням 40-річного жителя смт Романова. Після цього обидва автомобілі в’їхали у будинок", - повідомили у поліції.

Постраждалих було доставлено до лікувальних закладів Житомира. Поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події.

Нагадаємо, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 24 секунди у світі в ДТП гине одна людина.