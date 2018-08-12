У Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої": семеро травмованих
Аварія сталася близько 10:00 на перехресті вулиць І. Мазепи та Домбровського, повідомляє 8 грудня у ГУ Нацполіції у Житомирській області.
У результаті травм зазнали 7 осіб, водії та пасажири транспортних засобів, жителі смт. Романів та Житомира.
"Попередньо, автомобіль "швидкої", що рухався з проблисковими маячками вулицею Мазепи, здійснив зіткнення з автомобілем "Hyundai Santa Fe" під керуванням 40-річного жителя смт Романова. Після цього обидва автомобілі в’їхали у будинок", - повідомили у поліції.
Постраждалих було доставлено до лікувальних закладів Житомира. Поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події.
Нагадаємо, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 24 секунди у світі в ДТП гине одна людина.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"