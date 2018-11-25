У Житомирі транспортний колапс, приміські автобуси скасовано

Майже усі рейси були відмінені через ожеледицю

У Житомирі в неділю через ожеледицю не вийшли на маршрути комунальні автобуси, також зранку були скасовані майже всі приміські маршрути.

"У зв'язку з ожеледицею та обледенніням доріг комунальний транспорт автобусів не вийшов на лінію згідно запланованих графіків", - повідомив у Facebook начальник автобусного парку комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Роман Мусійчук.

Комунальні служби міста працюють з 4 ранку, і щойно вони "справляться з ситуацією", транспорт буде випущено на лінію, додав він.

З 4 ранку до 10.00 майже усі рейси були відмінені через ожеледицю, заявили диспетчери житомирського автовокзалу, інформує "Житомир.info".

"Нині ситуація на дорогах покращується, однак частина перевізників уже скасувала свої рейси на сьогодні. Тому просять пасажирів з розумінням поставитись до відміни рейсів та затримок автобусів", - повідомляє видання.

Зранку неділі дороги Житомира "перетворились на суцільну ковзанку".

У зв’язку з складними погодними умовами і ожеледицею на дорозі патрульна поліція Житомирської області просить водіїв бути обережними, по можливості утриматись від поїздок.

Вранці неділі у місті не працюють також служби таксі, повідомила мешканка Житомира Олена Галагуза в Facebook.

Додамо, "Укравтодор" попереджає водіїв про можливі порушення в русі транспорту на дорогах України 26-27 листопада через наближення активного циклону і погіршення погодних умов.