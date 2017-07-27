У Житомирі в річці масово гине риба
На береги річки Тетерів прийшли місцеві рибаки, які відчули страшенний сморід. Вони також побачили, що у воді плаває мертва риба, інформує "24 Канал".
Наразі усі міські нечистоти спускаються просто у воду. Причиною такої ситуації стала поломка каналізаційного колектора у приватному секторі. На околиці столиці працівники "Житомирводоканалу" прибули для вирішення проблеми. Проте через забудову провулка не можуть провести ремонтні роботи.
"Спочатку нам потрібно швидко закрити аварійний прорив наших мереж. Я не знаю як і коли ми це зробимо, тому що є ряд технічних моментів. Ми не можемо дібратись до наших мереж через забудову провулка. Потрібно розібратися, чи законним було це будівництво. Але одразу це ситуацію не вирішить", – прокоментував заступник житомирського міського голови Олександр Фещенко.
Через ремонтні роботи 25 липня без води залишився цілий мікрорайон Житомира. Поки не полагодять колектор, місцева влада організувала підвіз води.
У мерії припускають, що, окрім каналізаційних стоків, у цей колектор могли незаконно скидати й інші відходи. Екологи вже взяли проби води, вони очікують на результати дослідження. Після висновків експертів міська влада вирішить подальші дії.
Нагадаємо, що декілька десятків трупів дельфінів виявили на узбережжі в районах Вилкове і Приморське, Одеська область.
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