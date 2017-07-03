ПОЛІТИКА НОВИНИУ Житомирі у вівторок, 7 березня, в квартирі на 4-му поверсі багатоквартирного будинку стався вибух,Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Житомирі вибухнув газ в багатоповерхівці
Вибухнула газова колонка
Про це овідомили Житомир.info у патрульній поліції міста.
За словами патрульних, вибух пролунав близько 16.10 вулиці Гоголівській, 53. Вибухнула газова колонка з подальшим загорянням у квартирі глухонімого дідуся 1948 року народження. Відзначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 9 січня у селі Станімір Львівської області стався вибух побутового газу в приватному житловому будинку.
Нагадаємо, що в селищі Квасилів Рівненської області стався вибух у місцевому кафе - військовослужбовець вирішив похвалитися перед присутніми гранатою РГД-5, але випадково висмикнув чеку.
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07 03 2017 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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