У Житомирі за "самоволку" засуджено солдата строкової служби

Майже вісім місяців солдат-строковик ухилявся від проходження служби

У Житомирі за самовільне залишення військової частини солдата строкової служби засудили до року дисциплінарного батальйону.

"Військовослужбовець строкової служби однієї з військових частин, яка дислокується на території Житомирської області, з метою ухилитися від конституційного обов'язку, пов'язаного із захистом Батьківщини, без дозволу відповідних командирів й інших поважних причин у кінці липня 2016 року залишив територію військової частини. Майже вісім місяців солдат-строковик ухилявся від проходження військової служби", - повідомив заступник військового прокурора Житомирського гарнізону, майор юстиції Олексій Рихлюк, інформує УНІАН.

Він пояснив, що солдат вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).

До набуття вироком чинності, військовослужбовець буде перебувати під вартою на гауптвахті Житомирського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, Міністерство оборони не планує примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції покликаних на військову службу офіцерів запасу.