У Житомирі за "самоволку" засуджено солдата строкової служби
"Військовослужбовець строкової служби однієї з військових частин, яка дислокується на території Житомирської області, з метою ухилитися від конституційного обов'язку, пов'язаного із захистом Батьківщини, без дозволу відповідних командирів й інших поважних причин у кінці липня 2016 року залишив територію військової частини. Майже вісім місяців солдат-строковик ухилявся від проходження військової служби", - повідомив заступник військового прокурора Житомирського гарнізону, майор юстиції Олексій Рихлюк, інформує УНІАН.
Він пояснив, що солдат вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).
До набуття вироком чинності, військовослужбовець буде перебувати під вартою на гауптвахті Житомирського зонального відділу Військової служби правопорядку.
Нагадаємо, Міністерство оборони не планує примусово відправляти на службу в район проведення антитерористичної операції покликаних на військову службу офіцерів запасу.
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