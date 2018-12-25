У Житомирі звільнили "святого Миколая", який обізвав чиновницю повією і облив глінтвейном, - ВІДЕО

У Житомирі після скандалу звільнили "за неприйнятну поведінку" виконавця ролі Святого Миколая на Різдвяному ярмарку, а на роль святого найняли іншого актора.

"Після неприйнятної ситуації, яка склалася в неділю, ми вирішили, що працювати в будиночку Святого Миколая Руслан Мороз не буде. Ми вже знайшли іншого актора на роль Святого Миколая", - повідомила глава управління культури Житомирської міської ради Ніна Рябенко.

Раніше, член виконавчого комітету Житомирської міської ради Віра Гринишина заявила про конфлікт, який стався в неї з Русланом Морозом у Будиночку Святого Миколая.

"23 грудня ми з родиною були на Різдвяному ярмарку і я побачила, що в резиденції Святим Миколаєм працює відомий у місті прихильник "русского міра" Руслан Мороз. Нагадую, що Мороз є членом кількох проросійських організацій у місті, зокрема - прес-секретарем "Русского содружества". Також Мороз активно захищає сепаратиста Муравицького, котрого судять у Житомирі за державну зраду", - написала Гринишина.

Коли чиновниця поцікавилася в чоловіка, хто призначив його на цю "посаду", він обізвав її повією, викликав поліцію, почав хапати за руки, не випускав зі святкового будиночка й облив глінтвейном.

"Він став мене штовхати і стусати. Після цього Мороз заблокував вихід з будиночка і не випускав мене з дочкою. Свідком цього була заступник начальника управління культури міської ради Наталія Марчук, яка теж не могла вийти з будиночка", - написала Гринишина.

Вона додала, що написала заяву в поліцію через цей інцидент.

У свою чергу, Руслан Мороз відкинув ці звинувачення та звинуватив Віру Гринишину в тому, що вона оприлюднила відео без початку. За словами Мороза, Гринишина перша почала з нього зривати костюм.