CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бердичеві Житомирської області 21 вересня випав дуже великий град.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині великий град побив вікна і машини, - ВІДЕО
Негода вирувала ввечері 21 вересня
Фото: з вільних джерел
Після зливи близько 21:00 пішов град, - розповіли у соцмережах жителі міста.
Фото: Facebook Наталії Подольчук
За словами очевидців, деякі шматки льоду були розміром з блюдце, тому в деяких будинках розбито шибки вікон, а також пошкоджено машини.
Фото: Facebook Наталії Подольчук
Буря тривала близько 20 хвилин.
Нагадаємо, увечері 17 вересня і вночі 18 вересня Західною Україною пройшла буря з дощем і грозами, внаслідок якої без світла залишилися 477 населених пунктів.
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