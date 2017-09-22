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На Житомирщині великий град побив вікна і машини, - ВІДЕО

Негода вирувала ввечері 21 вересня
У Бердичеві Житомирської області 21 вересня випав дуже великий град.
На Житомирщині великий град побив вікна і машини, - ВІДЕО Фото: з вільних джерел

Після зливи близько 21:00 пішов град, -  розповіли у соцмережах жителі міста.

Фото: Facebook Наталії Подольчук 

За словами очевидців, деякі шматки льоду були розміром з блюдце, тому в деяких будинках розбито шибки вікон, а також пошкоджено машини.

Фото: Facebook Наталії Подольчук 

Буря тривала близько 20 хвилин.

Нагадаємо, увечері 17 вересня і вночі 18 вересня Західною Україною пройшла буря з дощем і грозами, внаслідок якої без світла залишилися 477 населених пунктів.

 
 

 

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22 09 2017 09:30
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