На Житомирщині великий град побив вікна і машини, - ВІДЕО

У Бердичеві Житомирської області 21 вересня випав дуже великий град.

Після зливи близько 21:00 пішов град, - розповіли у соцмережах жителі міста.

Фото: Facebook Наталії Подольчук

За словами очевидців, деякі шматки льоду були розміром з блюдце, тому в деяких будинках розбито шибки вікон, а також пошкоджено машини.

Фото: Facebook Наталії Подольчук