У Житомирській області чоловік знайшов розтяжку, встановлену в салоні його мікроавтобусу

Відкривши пасажирські дверцята мікроавтобусу, чоловік побачив гранату, примотану до важеля коробки передач

У Бердичеві Житомирської області 2 березня місцевий житель 1962 року народження виявив у салоні свого Volkswagen LT 35, який залишив ввечері біля багатоповерхівки, розтяжку, встановлену з використанням гранати РГД-5.

О 10:30 чоловік повідомив про знахідку правоохоронцям, зазначається на сайті Нацполіції.

За словами власника авто, відкривши пасажирські дверцята мікроавтобусу, він побачив гранату, примотану до важеля коробки передач.

"За оцінками фахівців, саме ця обставина врятувала життя чоловіка, оскільки у салоні був встановлений саморобний вибуховий пристрій типу "розтяжка" з використанням гранати РГД-5", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на Чернігівщині подружжя підірвалося на розтяжці біля власного дому.