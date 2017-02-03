Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Житомирській області чоловік знайшов розтяжку, встановлену в салоні його мікроавтобусу

Відкривши пасажирські дверцята мікроавтобусу, власник побачив гранату, примотану до важеля коробки передач
Відкривши пасажирські дверцята мікроавтобусу, чоловік побачив гранату, примотану до важеля коробки передач
У Житомирській області чоловік знайшов розтяжку, встановлену в салоні його мікроавтобусу Фото: npu.gov.ua

У Бердичеві Житомирської області 2 березня місцевий житель 1962 року народження виявив у салоні свого Volkswagen LT 35, який залишив ввечері біля багатоповерхівки, розтяжку, встановлену з використанням гранати РГД-5.

О 10:30 чоловік повідомив про знахідку правоохоронцям, зазначається на сайті Нацполіції.

За словами власника авто, відкривши пасажирські дверцята мікроавтобусу, він побачив гранату, примотану до важеля коробки передач.

"За оцінками фахівців, саме ця обставина врятувала життя чоловіка, оскільки у салоні був встановлений саморобний вибуховий пристрій типу "розтяжка" з використанням гранати РГД-5", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на Чернігівщині подружжя підірвалося на розтяжці біля власного дому.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.