У Житомирській області намагалися підірвати поліцейського, – ФОТО, ВІДЕО

У Житомирській області п'ятеро учасників злочинної групи затримані за підозрою у замаху на вбивство поліцейського.

Про це сьогодні, 27 червня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, упродовж весни цього року працівники кримінальної поліції документували злочинну діяльність угрупування, яке вчиняло розбійні напади на приміщення громадян.

"Зловмисники діяли зухвало, проникаючи до приміщень громадян вночі. Зв'язували своїх жертв та катували. Діяли на території Київщини, Житомирщини та Вінниччині. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, ювелірними виробами ті іншими цінностями", – зазначають у поліції.

У травні цього року на Київщині правоохоронці затримали частину цього злочинного угруповання під час скоєння ними аналогічного правопорушення. У поліції стверджують, що ті учасники, які не були затримані, почали погрожувати правоохоронцям. Так, працівнику управління внутрішньої безпеки Житомирської області та деяким працівникам кримінальної поліції надходили повідомлення на кшталт "ви за це постраждаєте".

"Декілька днів тому ці погрози перейшли в реальну ситуацію. Залишок цієї злочинної групи прийняв рішення вчинити вбивство працівника поліції. Замінували його автомобіль саморобним вибуховим пристроєм. І тільки за волею долі цей працівник не загинув", – розповів Сергій Князєв.

Він додав, що за декілька хвилин до вибуху поліцейський виявив сліди вибухового пристрою. Згодом правоохоронці встановили особи зловмисників.

За словами глави відомства, вчора працівники кримінальної поліції та внутрішньої безпеки Житомира провели близько 40 обшуків. Вони знайшли речові докази причетності до замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

"На сьогодні затримано п'ятеро осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують матеріали, аби направити їх до суду на розгляд щодо обрання запобіжного заходу. Щодо інших учасників групи – деякі з них виїхали з території України до Російської Федерації та інших країн. Але все дійде до логічного завершення. На такі зухвалі дії правопорушників поліція України реагує конкретно, жорстко і миттєво", – наголосив Сергій Князєв.

За фактом вчиненого замаху на вбивство працівника правоохоронного органу слідчим управлінням поліції у Житомирській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua