У Житомирській області затримали п’яного пасажира, який погрожував підірвати автобус
Як повідомили у обласній поліції, подія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу с. Молодіжного Пулинського району Житомирської області.
Через агресивного пасажира водій зробив зупинку, було викликано поліцейських. Неадекватного пасажира одразу затримали, а муляж гранати РГД-5 вилучено. Порушником виявився 21-річний мешканець Києва. В його крові виявили 1,7 проміле алкоголю.
"Ми з’ясували, що чоловік сів до салону транспортного засобу, що прямував до столиці, у м. Львові і уже за годину-другу почав чіплятись до інших пасажирів та керманичів. Ті спочатку намагались втихомирити хулігана, однак, коли він почав погрожувати підірвати усіх, водій зупинив автобус та попросив пасажирів вийти із салону у цілях безпеки", - розповіли у поліції.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Киянину загрожує покарання у вигляді як штрафу, так і обмеження волі терміном до п’яти років.
Нагадаємо, що п'яний пенсіонер на Луганщині кинув гранату у незнайомця і втік.
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