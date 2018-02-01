У Житомирській області затримали п’яного пасажира, який погрожував підірвати автобус

У ніч на вівторок, 2 січня, пасажир рейсового автобуса міжнародного сполучення, будучи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував іншим пасажирам муляжем гранати.

Як повідомили у обласній поліції, подія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу с. Молодіжного Пулинського району Житомирської області.

Через агресивного пасажира водій зробив зупинку, було викликано поліцейських. Неадекватного пасажира одразу затримали, а муляж гранати РГД-5 вилучено. Порушником виявився 21-річний мешканець Києва. В його крові виявили 1,7 проміле алкоголю.

"Ми з’ясували, що чоловік сів до салону транспортного засобу, що прямував до столиці, у м. Львові і уже за годину-другу почав чіплятись до інших пасажирів та керманичів. Ті спочатку намагались втихомирити хулігана, однак, коли він почав погрожувати підірвати усіх, водій зупинив автобус та попросив пасажирів вийти із салону у цілях безпеки", - розповіли у поліції.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Киянину загрожує покарання у вигляді як штрафу, так і обмеження волі терміном до п’яти років.

Нагадаємо, що п'яний пенсіонер на Луганщині кинув гранату у незнайомця і втік.