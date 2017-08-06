У Зімбабве розбився автобус: загинули 45 людей
Поліція Зімбабве повідомляє, що автобус, який прямував до сусідньої республіки Замбія, розбився, при цьому загинули 45 осіб, інформує Associated Press.
Речник поліції Черіті Чарамба повідомила, що автобус розбився в середу, 7-го червня, ввечері приблизно за 156 кілометрів на північ від столиці Зімбабве Хараре. Відомо, що водій автобуса не впорався з керуванням на повороті.
У цей час йде офіційне розслідування аварії. Чарамба зазначає, що 43 людини загинули на місці події, ще двоє померли в четвер від отриманих травм.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 27 травня, в Туреччині біля Анкари перекинувся пасажирський автобус. У результаті дорожньо-транспортної пригоди вісім осіб загинуло, ще 34 поранено.
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