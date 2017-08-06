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У Зімбабве розбився автобус: загинули 45 людей

У цей час йде офіційне розслідування аварії
У Зімбабве розбився пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 45 людей.
У Зімбабве розбився автобус: загинули 45 людей Фото: AP Photo

Поліція Зімбабве повідомляє, що автобус, який прямував до сусідньої республіки Замбія, розбився, при цьому загинули 45 осіб, інформує Associated Press.

Речник поліції Черіті Чарамба повідомила, що автобус розбився в середу, 7-го червня, ввечері приблизно за 156 кілометрів на північ від столиці Зімбабве Хараре. Відомо, що водій автобуса не впорався з керуванням на повороті.

У цей час йде офіційне розслідування аварії. Чарамба зазначає, що 43 людини загинули на місці події, ще двоє померли в четвер від отриманих травм.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 27 травня, в Туреччині біля Анкари перекинувся пасажирський автобусУ результаті дорожньо-транспортної пригоди вісім осіб загинуло, ще 34 поранено.

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08 06 2017 21:55
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