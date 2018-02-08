У Зімбабве солдати відкрили вогонь по мітингувальниках, троє людей загинули

Також поліція застосувала сльозогінний газ та вогнемети

Троє людей людини загинули унаслідок протестів у столиці Зімбабве Хараре.

"Солдати відкрили вогонь по мітингувальниках, щоб розігнати прихильників опозиції, які кидали каміння та звинувачуювали правлячу партію у фальсифікації виборів", - повідомляє Aljazeera, інформує "Громадське".

Протести розпочалися після того, як виборча комісія Зімбабве оприлюднила попередні результати виборів, згідно з якими правляча партія завоювала більшість місць у парламенті.

Партія "Патріотичний фронт", яка була при владі увесь час після того, як південноафриканська країна отримала незалежність у 1980 році, виграла 145 місць у парламенті на 210 місць.

Опозиційна партія "Рух за демократичні зміни" отримала 60 місць.

30 липня у Зімбабве відбулись вибори президента: на дільниці прийшло 75% виборців. Уперше з 2002-го року на вибори допустили міжнародних спостерігачів. Офіційні результати мають оголосити за 5 днів після голосування.

Нагадаємо, на передвиборному мітингу за участю президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви в суботу, 23 червня, стався вибух.