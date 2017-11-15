У Зімбабве взяли під варту президента Мугабе і його дружину
Також анонімне джерело розповіло агентству, що всім поліцейським, які перебували у відпустці, було наказано негайно повернутися на роботу, - повідомляє Associated Press.
Фото: EPA/UPG
ЗМІ також повідомили про затримання міністра фінансів країни Ігнатіуса Чомбо.
Фото: EPA/UPG
Раніше повідомлялося, що військові Зімбабве взяли під контроль державну телерадіокомпанію ZBC .
Після цього генерал-майор армії Зімбабве Сібусісо Мойо звернувся зі зверненням до народу країни. Він зазначив, що військові на час беруть на себе контроль в країні.
Генерал спростував повідомлення про путч, вказавши, що президент країни живий і перебуває в безпеці.
Він додав, що військові мають намір подолати політичну, соціальну і економічну кризу, а потім передати владу цивільному уряду.
Напередодні в країні розгорівся конфлікт між військовим блоком і 93-річним президентом Робертом Мугабе.
Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента Еммерсона Мнангагва і звинуватив його в спробі захопити владу. Мнангагва довгий час вважали ймовірним наступником 93-річного Мугабе. За даними ЗМІ, на його посаду Мугабе має намір призначити власну дружину - Грейс Мугабе.
Командувач ЗС Зімбабве Костянтин Чівенга у відповідь пригрозив втрутитися, якщо керівництво країни продовжить кадрові чистки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків