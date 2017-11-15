У Зімбабве взяли під варту президента Мугабе і його дружину

Роберт Мугабе і його дружина знаходяться під вартою

У Зімбабве військові помістили під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе і його дружину Грейс.

Також анонімне джерело розповіло агентству, що всім поліцейським, які перебували у відпустці, було наказано негайно повернутися на роботу, - повідомляє Associated Press.

Фото: EPA/UPG

ЗМІ також повідомили про затримання міністра фінансів країни Ігнатіуса Чомбо.

Фото: EPA/UPG

Раніше повідомлялося, що військові Зімбабве взяли під контроль державну телерадіокомпанію ZBC .

Після цього генерал-майор армії Зімбабве Сібусісо Мойо звернувся зі зверненням до народу країни. Він зазначив, що військові на час беруть на себе контроль в країні.

Генерал спростував повідомлення про путч, вказавши, що президент країни живий і перебуває в безпеці.

Він додав, що військові мають намір подолати політичну, соціальну і економічну кризу, а потім передати владу цивільному уряду.

Напередодні в країні розгорівся конфлікт між військовим блоком і 93-річним президентом Робертом Мугабе.

Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента Еммерсона Мнангагва і звинуватив його в спробі захопити владу. Мнангагва довгий час вважали ймовірним наступником 93-річного Мугабе. За даними ЗМІ, на його посаду Мугабе має намір призначити власну дружину - Грейс Мугабе.

Командувач ЗС Зімбабве Костянтин Чівенга у відповідь пригрозив втрутитися, якщо керівництво країни продовжить кадрові чистки.