У Зімбабве зрівняли в земельних правах біле і темношкіре населення
Це розпорядження нового президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви, передає видання ZimEye.
Донині брати в оренду земельні ділянки на 99 років могло тільки темношкіре населення країни, білій меншості дозволялося орендувати землю тільки терміном на п'ять років.
"Доводимо до вашого відома, що міністерство земель, сільського господарства і переселення розпорядилося, щоб усі білі фермери отримали дозвіл на оренду землі терміном на 99 років замість п'ятирічного терміну оренди, як було передбачено попередньою угодою", - наводить видання офіційного листа відомства.
19 листопада 2017 року владна партія "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт" (ZANU-PF) змістила президента Роберта Мугабе з посади свого лідера, а 21 листопада парламент почав процедуру його імпічменту. Однак вона не знадобилася, оскільки президент сам подав у відставку.
За конституцією Зімбабве, наступником мав стати чинний віце-президент, а ним був Фелекезела Мфоко. Однак Мфоко, один з головних союзників Грейс Мугабе, був звільнений партією ZANU-PF. Партія номінувала на посаду Мнангагву.
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