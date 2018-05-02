У Зімбабве зрівняли в земельних правах біле і темношкіре населення

В Зімбабве білим фермерам дали дозвіл на оренду землі строком до 99 років, таким чином зрівнявши їх у правах з темношкірим населенням.

Це розпорядження нового президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви, передає видання ZimEye.

Донині брати в оренду земельні ділянки на 99 років могло тільки темношкіре населення країни, білій меншості дозволялося орендувати землю тільки терміном на п'ять років.

"Доводимо до вашого відома, що міністерство земель, сільського господарства і переселення розпорядилося, щоб усі білі фермери отримали дозвіл на оренду землі терміном на 99 років замість п'ятирічного терміну оренди, як було передбачено попередньою угодою", - наводить видання офіційного листа відомства.

19 листопада 2017 року владна партія "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт" (ZANU-PF) змістила президента Роберта Мугабе з посади свого лідера, а 21 листопада парламент почав процедуру його імпічменту. Однак вона не знадобилася, оскільки президент сам подав у відставку.

За конституцією Зімбабве, наступником мав стати чинний віце-президент, а ним був Фелекезела Мфоко. Однак Мфоко, один з головних союзників Грейс Мугабе, був звільнений партією ZANU-PF. Партія номінувала на посаду Мнангагву.