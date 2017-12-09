У зоні АТО 36 обстрілів за добу, бойовики б'ють із кулеметів
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
На Приморському напрямку під обстріли з мінометів калібру 82 мм потрапили позиції поблизу Гнутового та Талаківки. Також біля Талаківки гатили зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.
Опорні пункти біля Водяного вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. Тут окупанти тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Також під обстрілами противника опинились українські укріплення у районі Лебединського, Павлополя та Старогнатівки.
На Донецькому напрямку позиції в Авдіївській промзоні двічі накрили вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойовики били по околицях Кам’янки та Новгородського з гранатометів.
На Луганському напрямку близько дев'ятої години вечора противник випустив 7 мін калібру 82 міліметри по позиціях біля Кримського.
"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. З них 16 обстрілів характеризуються як неприцільні. Втрат серед українських військових немає", - підсумували у штабі.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 51 раз відкривали вогонь по українським силам, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.
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