У зоні АТО 36 обстрілів за добу, бойовики б'ють із кулеметів

За минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Приморському напрямку під обстріли з мінометів калібру 82 мм потрапили позиції поблизу Гнутового та Талаківки. Також біля Талаківки гатили зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.

Опорні пункти біля Водяного вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. Тут окупанти тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Також під обстрілами противника опинились українські укріплення у районі Лебединського, Павлополя та Старогнатівки.

На Донецькому напрямку позиції в Авдіївській промзоні двічі накрили вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойовики били по околицях Кам’янки та Новгородського з гранатометів.

На Луганському напрямку близько дев'ятої години вечора противник випустив 7 мін калібру 82 міліметри по позиціях біля Кримського.

"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. З них 16 обстрілів характеризуються як неприцільні. Втрат серед українських військових немає", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 51 раз відкривали вогонь по українським силам, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.