Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У зоні АТО 36 обстрілів за добу, бойовики б'ють із кулеметів

Втрат серед українських військових немає
За минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії
У зоні АТО 36 обстрілів за добу, бойовики б Фото: ria.ru

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Приморському напрямку під обстріли з мінометів калібру 82 мм потрапили позиції поблизу Гнутового та Талаківки. Також біля Талаківки гатили зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.

Опорні пункти біля Водяного вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. Тут окупанти тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Також під обстрілами противника опинились українські укріплення у районі Лебединського, Павлополя та Старогнатівки.

На Донецькому напрямку позиції в Авдіївській промзоні двічі накрили вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойовики били по околицях Кам’янки та Новгородського з гранатометів.  

На Луганському напрямку близько дев'ятої години вечора противник випустив 7 мін калібру 82 міліметри по позиціях біля Кримського.

"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. З них 16 обстрілів характеризуються як неприцільні. Втрат серед українських військових немає", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 51 раз відкривали вогонь по українським силам, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2017 06:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.