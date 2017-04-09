У зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли українські позиції, один військовий поранений

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 44 обстріли українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут поблизу селища Зайцевого бойовики обстріляли українські позиції з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також під ворожим вогнем тричі опинились українські укріплення в Авдіївській промзоні та біля Майорська.

На Приморському напрямку терористи застосували стрілецьку зброю на околицях Павлополя. У цьому ж районі згодом випустили 5 мін калібру 82 міліметри. Неподалік Гнутового, Талаківки, Лебединського та Широкиного терористи вели вогонь зі стрілецької зброї. Позиції біля Мар’їнки були обстріляні з гранатомету, внаслідок чого був поранений український військовий.

На Луганському напрямку терористи зі стрілецької зброї обстріляли контрольно-пропускний пункт Станиця Луганська.

Нагадаємо, протягом дня 3 вересня бойовики 17 разів обстрілювали позиції Збройних сил України.