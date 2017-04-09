Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли українські позиції, один військовий поранений

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку
Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 44 обстріли українських позицій з боку терористів.
У зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли українські позиції, один військовий поранений Фото: EPA/UPG

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут поблизу селища Зайцевого бойовики обстріляли українські позиції з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також під ворожим вогнем тричі опинились українські укріплення в Авдіївській промзоні та біля Майорська.

На Приморському напрямку терористи застосували стрілецьку зброю на околицях Павлополя.  У цьому ж районі згодом випустили 5 мін калібру 82 міліметри. Неподалік Гнутового, Талаківки, Лебединського та Широкиного терористи вели вогонь зі стрілецької зброї. Позиції біля Мар’їнки були обстріляні з гранатомету, внаслідок чого був поранений український військовий.

На Луганському напрямку терористи зі стрілецької зброї обстріляли контрольно-пропускний пункт Станиця Луганська.

Нагадаємо, протягом дня 3 вересня бойовики 17 разів обстрілювали позиції Збройних сил України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2017 07:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.