НОВИНИУ першу половину доби режим всеохоплюючого перемир'я на лінії розмежування сторін бойовиками НЗФ дотримувався.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні АТО день минув без обстрілів
Ситуація перебуває під контролем українських захисників
Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo
Станом на 18.00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано, інформує прес-центр штабу АТО.
"Ситуація перебуває під контролем українських захисників. Наші воїни продовжують неухильно дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 березня під час обстрілу в зоні бойових дій на Донбасіпоранений один військовий.
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21 03 2018 19:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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