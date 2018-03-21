У зоні АТО день минув без обстрілів

У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир'я на лінії розмежування сторін бойовиками НЗФ дотримувався.

Станом на 18.00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано, інформує прес-центр штабу АТО.

"Ситуація перебуває під контролем українських захисників. Наші воїни продовжують неухильно дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня під час обстрілу в зоні бойових дій на Донбасіпоранений один військовий.