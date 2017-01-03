У зоні АТО двоє бійців загинули, ще четверо отримали поранення, - штаб

Відповідну інформацію на традиційному брифінгу у середу, 1 березня, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення", – сказав полковник.

Спікер Міноборони з питань АТО заявив, що на луганському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, більше половини з яких з використанням важкого озброєння.

На донецькому напрямку було зафіксовано 44 ворожих обстрілыв, половина з яких з використанням важкого озброєння.

На маріупольському напрямі відбулося 47 обстрілів з боку бойовиків, 15 з них - з використанням важкого озброєння.