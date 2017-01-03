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У зоні АТО двоє бійців загинули, ще четверо отримали поранення, - штаб

Бойовики гатять з важкого озброєння
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.
У зоні АТО двоє бійців загинули, ще четверо отримали поранення, - штаб Андрій Лисенко. Фото: youtube.com

Відповідну інформацію на традиційному брифінгу у середу, 1 березня, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення", – сказав полковник.

Спікер Міноборони з питань АТО заявив, що на луганському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, більше половини з яких з використанням важкого озброєння.

На донецькому напрямку було зафіксовано 44 ворожих обстрілыв, половина з яких з використанням важкого озброєння.

На маріупольському напрямі відбулося 47 обстрілів з боку бойовиків, 15 з них - з використанням важкого озброєння.

Нагадаємо, що в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) видалася найнеспокійніша ніч за останні місяці, бойовики безперервно обстрілюють Авдіївку.

Відзначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.

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