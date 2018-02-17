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У зоні АТО минулої доби постраждали двоє українських військових

Загалом позиції ЗСУ були обстріляні 20 разів
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
У зоні АТО минулої доби постраждали двоє українських військових Фото: ivbogdan.com

Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, поранення отримав один український військовий, ще один був травмований.

На луганському напрямку бойовики проявили активність в районі Світлодарської дуги. Неодноразово з 120-ти і 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО навколо Луганського. Біля цього прифронтового населеного пункту обстріли велися близько п'яти годин. Також в цьому районі незаконні збройні формування застосували міномети різних калібрів і цілий арсенал піхотного озброєння на підступах до Світлодарська та Троїцького.

Крім того, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали захисників Кримського. На інших ділянках противник порушував перемир'я біля Залізного, Малинового і Новоолександрівки.

На донецькому напрямку ще в світлий час доби противник провокував українських військовослужбовців з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Тарамчука.

В цілому, за минулу добу зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві та Київській області черга на психологічну реабілітацію для учасників бойових дій на Донбасі становить 20 тис. осіб.

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17 02 2018 10:48
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