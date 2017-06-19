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У зоні АТО на міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями, - ОБСЄ

Травми отримали чоловік і жінка
Біля населеного пункту Байрак, у районі непідконтрольної Горлівки Донецької області, на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями. У результаті травмовано жінку і чоловіка.
У зоні АТО на міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями, - ОБСЄ Фото: прес-служба ОБСЄ

"Спостерігачі розмовляли з 55-річною жінкою, яка повідомила, що отримала травми, коли вантажівка, в якій вона їхала, підірвалася на міні. За її словами, інцидент стався близько 19:30 12 червня неподалік н.п. Байрак, на схід від підконтрольного "ДНР" міста Горлівка (39 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

У жінки травмоване ліве плече, а її чоловік отримав легкі травми голови.

Постраждала розповіла, що вони часто користувалися цією дорогою. У Горлівці співробітник екстреної служби повідомив, що вантажівка, в якій їхали чоловік і жінка, підірвалася на протитанковій міні. Він додав, що на місці інциденту було виявлено ще шість протитанкових мін, які потім знешкодили за допомогою контрольованого підриву.

Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях укранських військовослужбовців.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі за добу зафіксувала у Донецькій і Луганській областях 98 вибухів.

 
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19 06 2017 09:37
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