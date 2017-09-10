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У зоні АТО побільшало обстрілів, вороги кілька годин били по Кримському

Бойовики використовували гранатомети і стрілецьку зброю
За минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових
У зоні АТО побільшало обстрілів, вороги кілька годин били по Кримському Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Наприкінці минулого дня окупанти збільшили кількість обстрілів позицій української армії, зокрема використовували  гранатомети і стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку позиції біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганського та шахти Бутівка накрили вогнем з різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів. В результаті українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку по позиціях біля Кримського 4 рази і упродовж декількох годин гатили  з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також двічі під гранатометний вогонь противника потрапили наші укріплення неподалік Трьохізбенки, і один раз у районі Новоолександрівки і Попасної.

На Приморському напрямку позиції на підступах до Мар’їнки обстріляли з автоматичного гранатомета.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир’я. Українські військові 19 разів вогнем у відповідь примушували противника дотримуватись режиму тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед бійців АТО немає", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, за позаминулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.

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09 10 2017 06:41
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