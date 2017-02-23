У зоні АТО поранено одного військового внаслідок ворожого обстрілу, - Мотузяник
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах збройних сил України не було. Один військовослужбовець зазнав поранень. Це сталося неподалік селища Луганське внаслідок ворожого обстрілу", - заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.
На луганському напрямку вчора сталося 3 ворожих обстріли, зокрема 1 мінометний. Всі вони відбулися ввечері у Попаснянському районі.
На донецькому напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, 4 – з важкого озброєння. Вперше за кілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на світлодарську дугу.
В районі Авдіївки обстановка значно покращилася. Бойові дії на цих рубежах протягом доби велися з перервою 80 хвилин. В Новгородському, Опитному, Пісках також тривають ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї, зокрема снайперської.
На маріупольському напрямку вчора сталося 32 ворожих обстріли, зокрема 7 – з важкого озброєння. Вчора бойові дії велися тільки на ділянці фронту Павлопіль – Широкине.
Нагадаємо, що вночі проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з 120-мм мінометів, які заборонені мінськими угодами. Станом на ранок в штабі АТО зафіксували 23 обстріли.
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