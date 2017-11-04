У зоні АТО співробітники СБУ вилучили російські боєприпаси
На околиці села Троїцьке в Луганській області правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва. Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме "Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення", заборонені для використання у військових конфліктах, повідомляє прес-служба СБУ.
"Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ. За інформацією спецслужби міни постачаються бойовикам так званої "ЛНР" з території Росії", - зазначається в повідомленні.
У районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники СБУ вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена у Росії у 1995 році.
Тривають відповідні процесуальні дії.
Нагадаємо, що співробітники СБУ виявили схованку з гранатометами і боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.
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