Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У зоні АТО співробітники СБУ вилучили російські боєприпаси

Вилучили граната РГО із запалом, за висновками експертів, вироблена у Росії у 1995 році
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
У зоні АТО співробітники СБУ вилучили російські боєприпаси Фото: facebook СБУ

На околиці села Троїцьке в Луганській області правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва. Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме "Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення", заборонені для використання у військових конфліктах, повідомляє прес-служба СБУ.

"Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ. За інформацією спецслужби міни постачаються бойовикам так званої "ЛНР" з території Росії", - зазначається в повідомленні.

У районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники СБУ вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена у Росії у 1995 році.

Тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, що співробітники СБУ виявили схованку з гранатометами і боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2017 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.