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У зоні АТО терористи 35 разів обстріляли українські позиції

У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.
У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.
У зоні АТО терористи 35 разів обстріляли українські позиції Фото: tar-tass.com

На Приморському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь по українських опорних пунктах в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар'їнки та Красногорівки. Під ворожий вогонь з 82 мм мінометів потрапили позиції сил АТО неподалік Старогнатівки. А пізно ввечері терористи завдали удару з міномету 120 мм калібру біля Лебединського.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку з потужних танкових гармат калібру 125 мм бойовики завдали удару по позиціях сил АТО в районі Кам'янки та Опитного. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики вели вогонь неподалік Пісків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. У південному передмісті Авдіївки терористи застосували гранатомети різних модифікацій, а в районі Зайцевого стріляли з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм терористи вели вогонь поблизу Троїцького та Новоолександрівки. Неподалік Кримського застосували озброєння протитанкового ракетного комплексу. Також під вогнем бойовиків з піхотного озброєння та БМП опинились українські укріплення в районі Новозванівки, Станиці Луганської, Валуйського та Жовтого.

У штабі також додали, що минулої доби один військовослужбовець ЗС України отримав поранення, ще один – бойове травмування.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі, п'ять з них вони били з важкого артилерійського озброєння.

Варто відзначити, що у вівторок, 20 червня, в зоні проведення антитерористичної операції один боєць отримав поранення.

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22 06 2017 07:43
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