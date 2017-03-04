У зоні АТО терористи відкрили вогонь біля патруля ОБСЄ
2 квітня, починаючи з 12:25, патруль СММ у складі шістьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував на автостоянці нежилої будівлі, розташованої за 50 м на захід від вул. Центральної на північній околиці підконтрольного терористам н. п. Саханка. Троє членів патруля СММ були в автомобілях, а ще троє — ззовні.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
О 13:00 автомобіль без знаків розрізнення ("Лада" бежевого кольору з українськими номерними знаками) з трьома пасажирами — чоловіками в одязі військового типу — рухався на північ по вул. Центральній. Проїжджаючи приблизно за 50 м від позиції патруля Місії, автомобіль знизив швидкість, водій відкрив вікно і три пасажири російською мовою прокричали образу на адресу СММ. Потім водій узяв у одного з пасажирів автомат (АК-47) і, утримуючи кермо колінами, висунув його з відкритого вікна та здійснив два постріли в повітря.
Водночас автомобіль не зупинявся і продовжував рухатися на північ у напрямку розташованого неподалік підконтрольного терористам н. п. Ужівка (колишнє Ленінське, 24 км на північний схід від Маріуполя).
Патруль Місії залишив місце події через 10 хвилин і попрямував до підконтрольного бойовикам н. п. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя), де о 13:25 спостерігачі побачили зазначений автомобіль без знаків розрізнення.
Транспортний засіб був припаркований у центрі населеного пункту і в ньому перебували двоє чоловіків. Встановити, чи належали ці особи до групи, причетної до інциденту, не вдалося.
Патруль Місії благополучно повернувся до своєї бази в Маріуполі. СММ поінформувала про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації.
Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій ЗС України.
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