У зоні АТО терористи відкрили вогонь біля патруля ОБСЄ

СММ поінформувала про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації

Невідомі особи на контрольованій террористами території Донецької області, проїжджаючи повз патруль СММ ОБСЄ і вигукуючи образи на їхню адресу, відкрили вогонь із автоматичної зброї.

2 квітня, починаючи з 12:25, патруль СММ у складі шістьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував на автостоянці нежилої будівлі, розташованої за 50 м на захід від вул. Центральної на північній околиці підконтрольного терористам н. п. Саханка. Троє членів патруля СММ були в автомобілях, а ще троє — ззовні.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

О 13:00 автомобіль без знаків розрізнення ("Лада" бежевого кольору з українськими номерними знаками) з трьома пасажирами — чоловіками в одязі військового типу — рухався на північ по вул. Центральній. Проїжджаючи приблизно за 50 м від позиції патруля Місії, автомобіль знизив швидкість, водій відкрив вікно і три пасажири російською мовою прокричали образу на адресу СММ. Потім водій узяв у одного з пасажирів автомат (АК-47) і, утримуючи кермо колінами, висунув його з відкритого вікна та здійснив два постріли в повітря.

Водночас автомобіль не зупинявся і продовжував рухатися на північ у напрямку розташованого неподалік підконтрольного терористам н. п. Ужівка (колишнє Ленінське, 24 км на північний схід від Маріуполя).

Патруль Місії залишив місце події через 10 хвилин і попрямував до підконтрольного бойовикам н. п. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя), де о 13:25 спостерігачі побачили зазначений автомобіль без знаків розрізнення.

Транспортний засіб був припаркований у центрі населеного пункту і в ньому перебували двоє чоловіків. Встановити, чи належали ці особи до групи, причетної до інциденту, не вдалося.

Патруль Місії благополучно повернувся до своєї бази в Маріуполі. СММ поінформувала про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації.

Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій ЗС України.