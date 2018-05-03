У зоні АТО українські військові захопили в полон бойовика з паспортом РФ
Про це говориться в повідомленні військовослужбовців на сторінці в Facebook.
Українські військові опублікували фото документів бранця, серед яких паспорт громадянина РФ і "тимчасове посвідчення особи ДНР".
Затриманим бойовиком виявився 47-річний Микола. У бандформуванні він служив водієм-механіком.
"Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм і готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті вкотре показав, хто воює на боці незаконних формувань, і яка в Україні "громадянська війна", - йдеться в повідомленні.
Про те, де і за яких обставин бойовик "ДНР" був захоплений в полон військові не повідомляють.
Нагадаємо, за темної пори доби 3 березня російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.
У неділю, 4 березня, Збройні Сили України заявили про готовність до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня 2018 року.
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