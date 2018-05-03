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У зоні АТО українські військові захопили в полон бойовика з паспортом РФ

У бранця вилучили паспорт громадянина РФ і "тимчасове посвідчення ДНР"
У зоні АТО військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань з паспортом РФ.
У зоні АТО українські військові захопили в полон бойовика з паспортом РФ Фото: rbc.ua

Про це говориться в повідомленні військовослужбовців на сторінці в Facebook.

Українські військові опублікували фото документів бранця, серед яких паспорт громадянина РФ і "тимчасове посвідчення особи ДНР".

Затриманим бойовиком виявився 47-річний Микола. У бандформуванні він служив водієм-механіком.

"Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм і готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті вкотре показав, хто воює на боці незаконних формувань, і яка в Україні "громадянська війна", - йдеться в повідомленні.

Про те, де і за яких обставин бойовик "ДНР" був захоплений в полон військові не повідомляють.

Нагадаємо, за темної пори доби 3 березня російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.

У неділю, 4 березня, Збройні Сили України заявили про готовність до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня 2018 року.

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05 03 2018 06:34
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