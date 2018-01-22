Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У зоні АТО внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий ЗСУ

Усього сепаратисти здійснили шість прицільних обстрілів позицій ЗСУ
Російсько-окупаційні угрупування на непідконтрольній українському уряду території продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані.
У зоні АТО внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий ЗСУ Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів. На Світлодарській дузі сепаратисти активізувалися у ранковий час. Впродовж дня, з невеликими перервами, з різних напрямків, окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти ЗСУ з гранатометів та зі 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82-мм по оборонцях Новотроїцького, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, від початку доби, агресор здійснив шість прицільних обстрілів позицій ЗСУ. Внаслідок одного з ворожих мінометних обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2018 18:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.