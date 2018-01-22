У зоні АТО внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий ЗСУ

Російсько-окупаційні угрупування на непідконтрольній українському уряду території продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані.

На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів. На Світлодарській дузі сепаратисти активізувалися у ранковий час. Впродовж дня, з невеликими перервами, з різних напрямків, окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти ЗСУ з гранатометів та зі 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82-мм по оборонцях Новотроїцького, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, від початку доби, агресор здійснив шість прицільних обстрілів позицій ЗСУ. Внаслідок одного з ворожих мінометних обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.