У зоні АТО внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий ЗСУ
На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів. На Світлодарській дузі сепаратисти активізувалися у ранковий час. Впродовж дня, з невеликими перервами, з різних напрямків, окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти ЗСУ з гранатометів та зі 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82-мм по оборонцях Новотроїцького, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Загалом, від початку доби, агресор здійснив шість прицільних обстрілів позицій ЗСУ. Внаслідок одного з ворожих мінометних обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
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