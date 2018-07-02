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У зоні АТО внаслідок обстрілу отримав травмування український захисник

Усього зафіксовано 9 обстрілів
Упродовж дня на Донбасі російсько-окупаційні угрупування продовжували ігнорувати режим припинення вогню.
У зоні АТО внаслідок обстрілу отримав травмування український захисник Фото: MIL.IN.UA

Противник прицільно застосовував міномети та танкове озброєння по позиціях, які утримують українські захисники, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку загарбники грубо порушили режим тиші неподалік Новозванівки, Луганського та Троїцького. Поблизу цих населених пунктів противник вів вогонь зі 120-мм мінометів. Також, зранку, ворог з міномету калібру 82-мм обстріляв українських захисників поблизу Попасної.

На Донецькому напрямку загарбники, понад годину, обстрілювали з танка, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти довкола Пісків. Також гранатомети та кулемети окупанти застосували на приморській ділянці оборони ЗСУ біля Широкиного.

Загалом, від початку доби, незаконні збройні формування 9 разів порушували режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів отримав бойове травмування один український захисник.

Нагадаємо, що протягом минулої доби терористи збільшили кількість обстрілів у зоні АТО: їх було зафіксовано 14.

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07 02 2018 18:36
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