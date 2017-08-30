У зоні АТО вважаються зниклими безвісти 400 осіб, - МЗС

У відомстві наголосили, що пошук зниклих безвісти й ідентифікація тіл загиблих на Донбасі залишається однією з найболючіших гуманітарних проблем

Понад 400 людей вважаються зниклими безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"За даними Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО, понад 400 осіб поки що вважаються зниклими безвісти. Їх розшук неможливий через перешкоди, що створюються російсько-терористичними силами, і систематичні обмеження ними доступу міжнародних гуманітарних організацій на територію окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ України.

У МЗС наголосили, що пошук зниклих безвісти й ідентифікація тіл загиблих на Донбасі залишається однією з найболючіших гуманітарних проблем і вимагає невідкладного вирішення. Також наголошується, що в анексованому Росією Криму актуальною залишається проблема українців і кримських татар.

"Серед численних порушень Росією прав людини в окупованому Криму особливе обурення викликають факти викрадення і зникнення безвісти кримських татар, переслідуваних окупаційною владою за їх політичну або громадську позицію", - йдеться в повідомленні.

МЗС України висловлює подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста як нейтральному посереднику за активну участь у вирішенні проблеми зниклих безвісти і надання підтримки їх сім'ям і сподівається на подальше продовження цієї гуманітарної місії.

Нагадаємо, що в базі даних ДНК зниклих безвісти в зоні конфлікту на Донбасі знаходяться більше 300 ДНК-профілів осіб, родичі яких не здали відповідні аналізи.