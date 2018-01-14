У зоні АТО зафіксовано чотири обстріли з початку доби Біля Кам'янки українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь

Напруга уздовж лінії розмежування на Донбасі в неділю дещо послабшала. Від початку доби в зоні АТО зафіксовано чотири обстріли позицій Збройних Сил України.

Фото: MIL.IN.UA

Як наголошується у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО, незважаючи на зменшення кількості й інтенсивності обстрілів, повного дотримання перемир'я з вини російсько-окупаційних угруповань немає. Зокрема, на Луганському напрямі обстрілів із гранатометів зазнали позиції Збройних Сил України в районі населених пунктів Луганське і Троїцьке. "На Донецькому напрямі противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. Неподалік Кам'янки українських захисників обстрілював ворожий снайпер. В останньому випадку українські воїни були змушені адекватно реагувати зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. На інших ділянках лінії оборони порушень режиму тиші не зафіксовано, зазначають у штабі.

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