У зоні АТО загинув 21-річний екс-боєць "Азову"
До полку боєць прийшов у квітні 2015 року, спочатку був у третій сотні, а на початку літа перевівся до другої роти і пробув там трохи більше року.
На початку серпня "Растішка" звільнився і пішов воювати до батальйону спеціального призначення Збройних сил України "Донбас-Україна". На момент загибелі йому був 21 рік, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на "Національний спротив".
Командир другої роти "Скрипаль" пригадує бійця як сором’язливого та тихого, але в той самий час бойового хлопця, який завжди хотів змін, хотів воювати за свою землю, бо питання повернення окупованих територій стосувалось його безпосередньо – він був родом із Донецька. Тому, звісно, волів, щоб його рідне місто якомога швидше повернулось під український прапор. Був футбольним вболівальником, вболівав за донецький "Шахтар", але завжди знаходив спільну мову з тими, хто підтримував інші клуби.
Воїна згадують як відданого своїй справі хлопця, який завжди рвався у бій.
Нагадаємо, що в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.
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