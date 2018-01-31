У зоні АТО загинув боєць 1995 року народження

Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї в районі Водяного загинув український військовий 1995 року народження

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення, один військовий загинув.

"Прикро, але серед наших захисників знову є втрати. Близько 13.30 вчора внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї в районі Водяного загинув 1 український військовий 1995 року народження", – повідомив на брифінгу 31 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

Він висловив співчуття рідним і близьким, а також побратимам загиблого.

"В результаті мінометних обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Їх оперативно доставили до військово-медичних закладів, зараз їм надається необхідна лікарська допомога. Наші військові медики оцінюють стан їхнього здоров'я як задовільний", – зазначив Гуцуляк.

Раніше повідомляли, що 30 січня, бойовики три рази порушили перемир'я – загинув один український військовий.

