У зоні АТО загинув боєць 1995 року народження
"Прикро, але серед наших захисників знову є втрати. Близько 13.30 вчора внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї в районі Водяного загинув 1 український військовий 1995 року народження", – повідомив на брифінгу 31 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
Він висловив співчуття рідним і близьким, а також побратимам загиблого.
"В результаті мінометних обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Їх оперативно доставили до військово-медичних закладів, зараз їм надається необхідна лікарська допомога. Наші військові медики оцінюють стан їхнього здоров'я як задовільний", – зазначив Гуцуляк.
Раніше повідомляли, що 30 січня, бойовики три рази порушили перемир'я – загинув один український військовий.
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