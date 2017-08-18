У зоні АТО загинув боєць 72-ї ОМБР Сергій Ручка
Згідно з повідомленням, це сталося о 23:00 16 серпня.
"Мінометний обстріл почався, як завжди, раптово. Сергій був на чергуванні, і саме в цей момент прилетіла міна", - розповідають його друзі, 20- і 21-річний Олексій і Денис, які на той момент перебували поруч і надавали першу допомогу, повідомляє 72-на ОМБР у Facebook.
"Хлопці зробили все правильно, як їх учили: наклали джгути на поранені кінцівки, закрили чистим рани на тілі, поклали Сергія на ноші і бігом, найкоротшою стежкою, понесли його окопами до нашої броньованої "медички", яка вже летіла назустріч. Тут же, в повній темряві, ноші поклали в машину, де я під час руху вперто намагався врятувати бійця. Уже потім, у стабілізаційному центрі, куди ми примчали, хірург сказав, що хлопець помер ще там, в окопі... Смерть була миттєвою і безболісною; але ми не знали цього, і рятували його як живого, до останнього сподіваючись, що ось зараз він отямиться; часом нам навіть здавалося, що ми відчуваємо в нього слабкий пульс", - розповів медпрацівник батальйону.
Сергій Ручка прийшов на фронт із міста Богуслав Київської області. У нього залишилися дружина і 13-річна дочка.
Нагадаємо, ситуація у районі проведення АТО продовжила загострюватися, 16 серпня українські військові підрозділи втратили одного бійця.
За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
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