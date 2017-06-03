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У зоні АТО загинув один український військовий, - штаб АТО

Ще двоє українських військових поранено
Російсько-окупаційні війська на Донбасі станом на 18.00 6 березня 2017 року 71 раз обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення АТО.
У зоні АТО загинув один український військовий, - штаб АТО Фото: 112.ua

На Маріупольському напрямку танки вели вогонь по Водяному та Лебединському. З мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, та Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне та Широкине. Також по Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці вогонь вів снайпер. 

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Новтошківське, Кримське. З гранатометів – Троїцьке. 

Загалом зафіксовано 71 обстріл. Двоє наших військових поранено, один загинув.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції п'ятеро військових зазнали поранень.

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06 03 2017 18:38
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