У зоні АТО загинув один український військовий, - штаб АТО

Російсько-окупаційні війська на Донбасі станом на 18.00 6 березня 2017 року 71 раз обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення АТО.

На Маріупольському напрямку танки вели вогонь по Водяному та Лебединському. З мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, та Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне та Широкине. Також по Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Новтошківське, Кримське. З гранатометів – Троїцьке.

Загалом зафіксовано 71 обстріл. Двоє наших військових поранено, один загинув.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції п'ятеро військових зазнали поранень.