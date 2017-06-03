У зоні АТО загинув один український військовий, - штаб АТО
На Маріупольському напрямку танки вели вогонь по Водяному та Лебединському. З мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, та Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне та Широкине. Також по Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці вогонь вів снайпер.
На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Новтошківське, Кримське. З гранатометів – Троїцьке.
Загалом зафіксовано 71 обстріл. Двоє наших військових поранено, один загинув.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції п'ятеро військових зазнали поранень.
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