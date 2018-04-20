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У зоні АТО загинув український військовик з Луганської області

Ще один військовик дістав поранення
У зоні збройного конфлікту на Донбасі в районі Кримського загинув український військовий з Луганської області, ще один боєць дістав поранення.
У зоні АТО загинув український військовик з Луганської області Фото: facebook.com/odalug

"Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу з БМП поблизу села Кримське Новоайдарського району загинув український військовослужбовець. Ще один отримав поранення", – йдеться у повідомленні прес-служби Луганської військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Також спікер штабу АТО Олег Сушинський в коментарі "112 Україна" повідомив, що від початку сьогоднішньої доби (20 квітня) противник 4 рази обстріляв українські позиції.

"Зокрема, на донецькому напрямку з 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по захисникам Новотроїцького, а зі стрілецької зброї по захисникам Водяного. На луганському напрямку із забороненої 122-мм артилерії окупанти обстріляли українські укріплення поблизу Попасної, а з озброєння БМП в районі Кримського", - відзначав Сушинський.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 квітня, під час бойових дій на Донбасі загинув один військовий, двоє отримали поранення.

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20 04 2018 10:56
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