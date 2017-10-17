Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У зоні АТО загинув український військовий

Від початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я
Один військовослужбовець загинув у результаті обстрілів бойовиками українських укріплень у районі Мар’їнки.
У зоні АТО загинув український військовий Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"На Приморському напрямку близько 13:00 противник розпочав обстріл наших укріплень зі стрілецької зброї у районі Мар’їнки. Українські воїни вогнем у відповідь примусили загарбників припинити провокації. У результаті цього протистояння загинув один наш захисник", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Відзначається, що упродовж дня у районі проведення АТО зберігалася тенденція до загострення обстановки – найбільша активність противника зафіксована на Донецькому напрямку.

Крім того, 17 жовтня під ворожий вогонь потрапили українські воїни біля Водяного, Широкиного та Талаківки.

Від початку доби бойовики 4 рази із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по захисниках Авдіївки.

Двічі обстріляли укріплення сил АТО біля Зайцевого – випустили 17 мін калібру 120 міліметрів.

Також бойовики двічі обстріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів опорні пункти української армії неподалік шахти Бутівка. А біля Кам’янки застосовували стрілецьку зброю.

"Наші бійці оперативно і жорстко відповідали ворогу використовуючи увесь спектр піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я.

Нагадаємо, за добу 16 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 10 2017 19:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.