У зоні АТО загинув український військовий, бойовики обстрілювали ЗСУ 13 разів
Унаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець. Свою активність бойовики зосередили на донецькому і приморському напрямках.
"Так, близько 12 години російські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри і били з гранатометів по наших позиціях біля Мар'їнки. Крім того, гранатомети і великокаліберні кулемети ворог двічі застосовував у районі Водяного", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу.
На донецькому напрямку під вогнем були околиці Зайцевого та Авдіївська промзона. Там же загинув український боєць.
Луганський напрямок члени НЗФ обстріляли в районі Лобачевого зі 120-мм міномета.
Раніше сьогодні президент Петро Порошенко повідомив, що з 25 серпня на Донбасі не було жертв серед ЗСУ. У той же час, у ДУК ПС повідомили про загибель свого бійця на Донбасі 6 вересня.
Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 34 обстріли українських позицій з боку терористів.
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