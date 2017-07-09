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У зоні АТО загинув український військовий, бойовики обстрілювали ЗСУ 13 разів

У штабі констатували загострення ситуації
Бойовики з початку доби 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, а у штабі АТО констатують загострення ситуації.
У зоні АТО загинув український військовий, бойовики обстрілювали ЗСУ 13 разів Фото: unian.ua

Унаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець. Свою активність бойовики зосередили на донецькому і приморському напрямках.

"Так, близько 12 години російські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри і били з гранатометів по наших позиціях біля Мар'їнки. Крім того, гранатомети і великокаліберні кулемети ворог двічі застосовував у районі Водяного", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу.

На донецькому напрямку під вогнем були околиці Зайцевого та Авдіївська промзона. Там же загинув український боєць.

Луганський напрямок члени НЗФ обстріляли в районі Лобачевого зі 120-мм міномета.

Раніше сьогодні президент Петро Порошенко повідомив, що з 25 серпня на Донбасі не було жертв серед ЗСУ. У той же час, у ДУК ПС повідомили про загибель свого бійця на Донбасі 6 вересня.

Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 34 обстріли українських позицій з боку терористів.

 

 

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07 09 2017 18:41
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