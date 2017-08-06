У зоні АТО загинув український військовий, ще шестеро поранені, - штаб

Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими воїнами. З початку доби російсько-терористичні бандформування 18 разів порушували режим припинення вогню, неодноразово застосовуючи міномети калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії фронту бойовики найбільш активно застосовували зброю проти українських воїнів в районі Широкиного та Мар'їнки. Зокрема, біля Широкиного бандити били зі 120-мм мінометів та двічі відкривали вогонь в бік наших позицій зі стрілецької зброї. А укріплення ЗС України на підступах до Мар'їнки вони обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. До слова, під час одного з ворожих обстрілів під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали цього населеного пункту. Внаслідок цього злочину з боку бойовиків було поранено 50-річну жінку. Постраждалу доправили до Курахівської лікарні з пораненням стегна. Її стан лікарі характеризують як задовільний, інформує прес-центр штабу АТО.

Донецький напрямок. На цій частині фронту проросійські НЗФ були найбільш активні. Ще на світанку противник вдарив по наших опорних пунктах у передмісті Авдіївки зі 120 й 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Також з мінометів калібру 82 мм бойовики били по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Зайцевого та Верхньоторецького. Там же, а також неподалік Майорська та Луганського, бандити здійснювали обстріли з гранатометів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Тут ситуація, у порівнянні з попереднім днем, відносно стабілізувалась, проте ворожі обстріли не припинились. Зранку бойовики двічі били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік Трьохізбенки. А по обіді з таких же артилерійських систем противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Катеринівки. Неподалік Нижньотеплого бандити застосовували стрілецьку зброю. А в районі Попасної відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.

З початку доби внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗС України загинув, ще шестеро зазнали поранень.

Нагадаємо, що незаконні збройні формування ОРДО знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки, внаслідок чого поранено жінку.