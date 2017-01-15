У зоні АТО загинув військовий ЗСУ, троє поранені
На Маріупольському напрямку терористи з мінометів обстріляли Широкине, Мар'їнку, Славне і Водяне, з гранатометів і стрілецької зброї - Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці і Славному також відкривали вогонь з БМП. В Красногорівці стріляв снайпер, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку окупаційні війська зі 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському, з мінометів - по Кам'янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів і стрілецької зброї били по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому також стріляли з БМП.
На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики стріляли по Новозванівці, а з мінометів - по Новотошківці. З протитанкових ракетних комплексів терористи обстрілювали Кримське і Новоолександрівку, а з гранатометів і стрілецької зброї - Горіхове і Лобачеве. По Станиці Луганській також вів вогонь снайпер.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 62 рази обстрілювали позиції сил АТО,один український військовий був поранений.
Бойовики ОРДЛО вели провокаційні обстріли позицій сил АТО поблизу н.п. Калиново-Попасна та Новозванівка та обстріляли житлові помешкання у м.Ірміно (Луганська обл.).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: