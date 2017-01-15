У зоні АТО загинув військовий ЗСУ, троє поранені

За минулу добу бойовики 60 разів обстріляли позиції військових у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. В результаті троє бійців отримали поранення, один загинув.

На Маріупольському напрямку терористи з мінометів обстріляли Широкине, Мар'їнку, Славне і Водяне, з гранатометів і стрілецької зброї - Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці і Славному також відкривали вогонь з БМП. В Красногорівці стріляв снайпер, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку окупаційні війська зі 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському, з мінометів - по Кам'янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів і стрілецької зброї били по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому також стріляли з БМП.

На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики стріляли по Новозванівці, а з мінометів - по Новотошківці. З протитанкових ракетних комплексів терористи обстрілювали Кримське і Новоолександрівку, а з гранатометів і стрілецької зброї - Горіхове і Лобачеве. По Станиці Луганській також вів вогонь снайпер.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 62 рази обстрілювали позиції сил АТО,один український військовий був поранений.

Бойовики ОРДЛО вели провокаційні обстріли позицій сил АТО поблизу н.п. Калиново-Попасна та Новозванівка та обстріляли житлові помешкання у м.Ірміно (Луганська обл.).