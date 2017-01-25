У зоні АТО знайшли тайник з вибухівкою, - ФОТО
Тайник був облаштований на території фермерського господарства в селі Вітрогон Біловодського району Луганської області. Правоохоронці вилучили з схрону тротилові шашки загальною вагою майже вісім кілограмів п'ять гранатометів РПГ-26 і РПГ-18 і три снаряди калібру 30 мм, - повідомили в прес-службі СБУ.
Задокументовані матеріали співробітники СБУ передали у відповідні інстанції Національної поліції для відкриття провадження у ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами, заготовлений для диверсійної групи бойовиків.
Речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай повідомила, що терористи планували використати боєприпаси для здійснення теракту на території Станично-Луганського району, яка підконтрольна українській владі.
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