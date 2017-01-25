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У зоні АТО знайшли тайник з вибухівкою, - ФОТО

Правоохоронці вилучили з схрону тротилові шашки загальною вагою майже вісім кілограмів
Співробітники Служби безпеки України виявили в районі проведення антитерористичної операції сховище з великою кількістю вибухівки та боєприпасів.
У зоні АТО знайшли тайник з вибухівкою, - ФОТО Фото:sbu.gov.ua

Тайник був облаштований на території фермерського господарства в селі Вітрогон Біловодського району Луганської області. Правоохоронці вилучили з схрону тротилові шашки загальною вагою майже вісім кілограмів п'ять гранатометів РПГ-26 і РПГ-18 і три снаряди калібру 30 мм, - повідомили в прес-службі СБУ.

Задокументовані матеріали співробітники СБУ передали у відповідні інстанції Національної поліції для відкриття провадження у ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами, заготовлений для диверсійної групи бойовиків.

Речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай повідомила, що терористи планували використати боєприпаси для здійснення теракту на території Станично-Луганського району, яка підконтрольна українській владі.

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25 01 2017 10:40
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