У зоні ООС збили дрон бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою
"Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою: у кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері", - повідомили у прес-службі 93-ї бригади ОМБр "Холодний Яр".
За даними бійців, бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.
Нагадаємо, що в Міноборони заявляли, що БПЛА над військовими частинами і розташуванням військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них збиватимуть без попередження, а причетних до таких інцидентів осіб - затримуватимуть і притягуватимуть до відповідальності згідно із законодавством України.
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