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У зоні ООС збили дрон бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою

За даними бійців, бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти
У зоні проведеня Операції об'єднаних сил українські військові збили безпілотник бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою.
У зоні ООС збили дрон бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою Фото: з вільних джерел

"Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою: у кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері", - повідомили у прес-службі 93-ї бригади ОМБр "Холодний Яр".

За даними бійців, бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.

Нагадаємо, що в Міноборони заявляли, що БПЛА над військовими частинами і розташуванням військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них збиватимуть без попередження, а причетних до таких інцидентів осіб - затримуватимуть і притягуватимуть до відповідальності згідно із законодавством України.

 

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19 01 2019 11:19
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