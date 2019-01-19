У зоні ООС збили дрон бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою

"Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою: у кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері", - повідомили у прес-службі 93-ї бригади ОМБр "Холодний Яр".

За даними бійців, бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.

Нагадаємо, що в Міноборони заявляли, що БПЛА над військовими частинами і розташуванням військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них збиватимуть без попередження, а причетних до таких інцидентів осіб - затримуватимуть і притягуватимуть до відповідальності згідно із законодавством України.