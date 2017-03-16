У зоні проведення АТО дві жінки отримали вогнепальне пораненя Потерпілі доставлені до лікарні

15 березня в зоні проведення "антитерористичної операції" на сході України постраждали дві цивільні особи.

Фото:112.ua

Мешканка селища Луганське отримала вогнепальне поранення, її госпіталізували до травматологічного відділення центральної районної лікарні Бахмута, повідомляє сайт Донецької обласної військово-цивільної держадміністрації з посиланням на лікувально-профілактичні установи області. До реанімаційного відділення тієї ж лікарні доставили і мешканку Благодатного, яка зазнала вогнепального поранення. Нагадаємо, що за минулу добу, 15 березня, зафіксовано 91 обстріл. Російсько-терористичні війська вели вогонь по позиціях українських захисників, застосовуючи крупнокаліберну артилерію, танки і міномети. Варто відзначити, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

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