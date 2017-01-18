У зоні проведення АТО понад три тисячі людей вважаються загиблими, - СБУ

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі вважають загиблими 3,8 тисяч осіб.

На засіданні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки 18 січня про це заявив начальник Антитерористичного центру СБУ Геннадій Кузнєцов, повідомляють "Українські новини".

В СБУ вважають, що 490 осіб вважаються зниклими безслідно, а 3 829 - загиблими.

Кузнєцов повідомив, що з полону було звільнено 3 088 осіб, при цьому в полоні бойовиків залишаються 112 осіб.

Нагадаємо, що впродовж 2016 року року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.