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У зоні проведення АТО понад три тисячі людей вважаються загиблими, - СБУ

490 осіб вважаються зниклими безслідно
В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі вважають загиблими 3,8 тисяч осіб.
У зоні проведення АТО понад три тисячі людей вважаються загиблими, - СБУ Фото:112.ua

На засіданні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки 18 січня про це заявив начальник Антитерористичного центру СБУ Геннадій Кузнєцов, повідомляють "Українські новини".

В СБУ вважають, що 490 осіб вважаються зниклими безслідно, а 3 829 - загиблими.

Кузнєцов повідомив, що з полону було звільнено 3 088 осіб, при цьому в полоні бойовиків залишаються 112 осіб.

Нагадаємо, що впродовж 2016 року року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло близько 7,5 тис цивільних.

Загалом від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.

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