У зоомагазинах Каліфорнії продаватимуть лише тварин з притулків
Згідно з новим законодавством, всі собаки, кішки і кролики, що продаються в зоомагазинах, повинні надходити з притулків для тварин або некомерційних рятувальних організацій, повідомляє Buzzfeed.
Будь-який власник зоомагазину, який не дотримується постанови, буде оштрафований на $500 за кожну продану тварину.
Обмеження ввели, аби зменшити масове розведення домашніх тварин на "фабриках кошенят", де вони часто стикаються з жорстокістю і нездоровими умовами життя.
"Це велика перемога для платників податків Каліфорнії, які щорічно витрачають більше $250 млн на розміщення і приспання тварин в наших притулках", – зазначив автор закону Патрік О'Доннелл.
Каліфорнія стала першим штатом у США, де запровадили такі обмеження.
Нагадаємо, в Італії співробітниця університету La Sapienza di Roma домоглася отримання дводенної оплачуваної відпустки, щоб доглядати за своїм собакою, якого готували до операції.
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, який в лютому оголосив, що в Україні на 25 років заборонено полювання на лосів, пішов на поступки мисливцям і дозволив відстріл 160 особин лося у 2017 році.
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