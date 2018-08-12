У ЗСУ назвали кількість постраждалих від розриву мінометів "Молот"
"У Збройних силах України зафіксовано дев'ять випадків розриву 120 мм мінометів М120-15 "Молот", в результаті яких були поранені 32 військовослужбовців і загинули 13 військовослужбовців", - повідомили УНН в Центральному ракетно-артилерійському управлінні ЗСУ.
Нагадаємо, що 24 вересня двоє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
В Міноборони пояснили, що розрив міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил стався через погану підготовку снаряду.
6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані.
Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".
11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.
У Міністерстві оборони стверджують, що міномет "Молот" вибухнув на Рівненському полігоні внаслідок подвійного заряджання.
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