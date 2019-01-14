У ЗСУ оприлюднили плани Муженка в НАТО
Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України, пише "Радіо Свобода".
"У перебігу дводенного засідання очільник українського Генштабу працюватиме з колегами з 29 країн-членів альянсу та окремих запрошених країн-партнерів. У порядку денному заходу розгляд поточних викликів стратегічного рівня, заходів оборони і стримування та Ініціативи НАТО для посилення готовності", – йдеться у повідомленні.
Зустрічі відбудуться 15-16 січня 2019 року у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Зокрема Муженко візьме участь у засіданні щодо результатів діяльності Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". На 2019 рік заплановано проведення трьох засідань Військового комітету НАТО у форматі з Україною.
Нагадаємо, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.
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