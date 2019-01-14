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У ЗСУ оприлюднили плани Муженка в НАТО

Зустрічі відбудуться 15-16 січня
Начальник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко у ході участі у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів, крім участі у спільних засіданнях, проведе низку двосторонніх зустрічей із найвищим політичним та військовим керівництвом НАТО й окремими очільниками генштабів країн-союзниць.
У ЗСУ оприлюднили плани Муженка в НАТО Віктор Муженко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України, пише "Радіо Свобода".

"У перебігу дводенного засідання очільник українського Генштабу працюватиме з колегами з 29 країн-членів альянсу та окремих запрошених країн-партнерів. У порядку денному заходу розгляд поточних викликів стратегічного рівня, заходів оборони і стримування та Ініціативи НАТО для посилення готовності", – йдеться у повідомленні.

Зустрічі відбудуться 15-16 січня 2019 року у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Зокрема Муженко візьме участь у засіданні щодо результатів діяльності Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". На 2019 рік заплановано проведення трьох засідань Військового комітету НАТО у форматі з Україною.

Нагадаємо, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.

 

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14 01 2019 18:40
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