Поліція викрила в ЗСУ рецидивіста із сімома судимостями

У Львівській області 41-річний військовослужбовець-контрактник викрав з військової частини автомат Калашникова, два магазини до нього і мобільний телефон.

Під час перевірки виявилося, що злодій має сім судимостей за крадіжки, угони і зберігання наркотиків.

"Автомат Калашникова і два споряджені магазини до нього з 60 патронами, а також мобільний телефон львів'янин украв у свого товариша по службі. Усвідомлюючи, що інцидент не залишиться непоміченим, злодій зв'язався зі своїм знайомим, потім самовільно покинув межі військової частини і передав йому викрадене майно для зберігання", - повідомляють на сайті Національної поліції.

Викрадені речі були знайдені під час обшуку в гаражі за місцем проживання військовослужбовця. Самого його затримано за ст.208 КПК України.

Зараз вирішується питання про оголошення підозри за ч.3 ст.410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу і обрання йому запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Нагадаємо, в одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв.

