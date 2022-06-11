У звільненому Лимані поновив роботу ПриватБанк

У звільненому Лимані Донецької області відновлює роботу державний ПриватБанк.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Лиман став першим деокупованим містом у Донецькій області, де вдалося відновити роботу банківської системи. Навіть в умовах нестабільного електропостачання, зв'язку та Інтернету. Навіть в умовах незадовільної енергетики, комунікації та Інтернету", - йдеться у повідомленні.

У Лимані вже приймає відвідувачів відділення ПриватБанку на вул. Привокзальна, 36. Поки що воно працює з клієнтами двічі на тиждень – у вівторок та четвер з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлено банкомат та термінал самообслуговування.

"Налагоджується робота банківського сектора й на інших звільнених територіях. Зокрема, очікується, що у смт Великий Бурлук та Борова у Харківській області відділення запрацюють найближчими днями. ПриватБанк відновив діяльність уже понад 30 відділень у деокупованих населених пунктах України", - йдеться у повідомленні.

З графіками роботи банку на звільнених територіях в умовах військового стану та картою банкоматів, які працюють, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що українські війська взяли під контроль місто Лиман Донецької області на початку жовтня.