RSS
НОВИНИ

У звільненому Лимані поновив роботу ПриватБанк

У звільненому Лимані Донецької області відновлює роботу державний ПриватБанк.
У звільненому Лимані поновив роботу ПриватБанк Фото: priozerniy.dp.ua

 Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Лиман став першим деокупованим містом у Донецькій області, де вдалося відновити роботу банківської системи. Навіть в умовах нестабільного електропостачання, зв'язку та Інтернету. Навіть в умовах незадовільної енергетики, комунікації та Інтернету", - йдеться у повідомленні.

У Лимані вже приймає відвідувачів відділення ПриватБанку на вул. Привокзальна, 36. Поки що воно працює з клієнтами двічі на тиждень – у вівторок та четвер з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлено банкомат та термінал самообслуговування.

"Налагоджується робота банківського сектора й на інших звільнених територіях. Зокрема, очікується, що у смт Великий Бурлук та Борова у Харківській області відділення запрацюють найближчими днями. ПриватБанк відновив діяльність уже понад 30 відділень у деокупованих населених пунктах України", - йдеться у повідомленні. 

З графіками роботи банку на звільнених територіях в умовах військового стану та картою банкоматів, які працюють, можна ознайомитися за посиланням

Нагадаємо, що українські війська взяли під контроль місто Лиман Донецької області на початку жовтня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2022 14:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.