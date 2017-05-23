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У зв'язку з терактом у Манчестері затримано 23-річного чоловіка, - поліція

Кількість жертв вибуху біля концертного залу Манчестер Арена склала 22 людини
Британська поліція заявила про затримання 23-річного чоловіка у справі щодо теракту в концертному залі Манчестера.
У зв Фото: EPA/UPG

"Поліція підтверджує, що заарештований 23-річний чоловік у Південному Манчестері", - йдеться в Twitter поліції.

Фото: EPA/UPG

 

Нагадаємо, що вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Кількість жертв вибуху біля концертного залу Манчестер Арена склала 22 людини, 59 людей отримали поранення.

Фото: EPA/UPG

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

Згодом, терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

 
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23 05 2017 15:20
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