У зв'язку з терактом у Манчестері затримано 23-річного чоловіка, - поліція

Британська поліція заявила про затримання 23-річного чоловіка у справі щодо теракту в концертному залі Манчестера.

"Поліція підтверджує, що заарештований 23-річний чоловік у Південному Манчестері", - йдеться в Twitter поліції.

Фото: EPA/UPG With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г. Нагадаємо, що вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Кількість жертв вибуху біля концертного залу Манчестер Арена склала 22 людини, 59 людей отримали поранення.

Фото: EPA/UPG За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

Згодом, терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.