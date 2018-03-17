"UA: Перший" показав карту України без Криму

У п'ятницю ввечері телеканал "UA: Перший" показав в ефірі карту України без Криму.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу, вибачаючись перед глядачами.

"16 березня у вечірньому випуску новин на UA: ПЕРШИЙ у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову Крим", – йдеться в повідомленні.

На телеканалі пояснюють, що картинка насправді складається з багатьох елементів, які накладаються один на одний шарами у спеціальній програмі для редагування графіки – Adobe After Effects.

"Кожен напис, кожен колір, кожне зображення можна зробити видимим, поставивши відповідну відмітку у програмі, тобто увімкнувши або вимкнувши елемент. ... Тобто кожний регіон можна увімкнути або вимкнути відповідно його буде видно на екрані або ні. ... Коли дизайнер новин робив графіку для прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовується для візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, дизайнер вимкнув й кілька потрібних шарів: зображення Криму й назви всіх областей. А оскільки цей слайд готувався вже під час прямого ефіру новин, у випускового режисера не було змоги його перевірити. Відтак глядачі побачили такі критичні й дуже грубі помилки", – пояснили на телеканалі.

"Команда Суспільного мовлення просить вибачення у всіх глядачів UA: ПЕРШИЙ", – зазначили у прес-службі телеканалу.

"Інколи здається, що ми не просто затято шукаємо зраду навколо, а мріємо про неї. Ну й знаходимо, звісно", – прокоментував інцидент голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії в 2018 році.